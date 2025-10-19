Вестник Кавказа

Еще одна страна присоединится к Авраамовым соглашениям

Набережная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США анонсировали присоединение еще одной страны к Авраамовым соглашениям. Ранее это уже сделали ОАЭ, Бахрейн и Марокко.

К Авраамовым соглашениям в скором времени присоединится еще одна страна. Такое заявление сделал спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, выступая 6 ноября на Американском бизнес-форуме в Майами.

"Сегодня вечером я возвращаюсь в Вашингтон, потому что сегодня вечером мы собираемся объявить о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям"

– Стив Уиткофф

При этом он не уточнил, какое именно государство присоединится к соглашениям.

Авраамовы соглашения

Процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, был запущен США в 2020 году. К соглашениям, получившим название "Мирные соглашения Авраама", уже присоединились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Судан выражал интерес, однако пока так и не подписал документ с Израилем.

Весной этого года в США сообщили, что к Авраамовым соглашениям могут присоединиться от 4 до 6 государств. Одной из этих стран, как ожидается, станет Саудовская Аравия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.