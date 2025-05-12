Вестник Кавказа

Еще один спортсмен из России будет выступать за Азербайджан

Паспорт Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лыжник Захир Джафаров будет представлять Азербайджан. Спортсмен неоднократно становился призером первенств.

Российский лыжник Захир Джафаров принял решение сменить спортивное гражданство, со следующего сезона зимних видов спорта он будет представлять Азербайджан.

Известно, что 26-летний спортсмен из Нижнего Новгорода ранее являлся членом российской национальной команды по лыжному двоеборью (прыжки с трамплина и лыжные гонки).

Отмечается, что на счету Захира есть несколько медалей российских первенств по лыжному двоеборью. Он также представлял страну на международных соревнованиях.

Стоит добавить, что Джафаров имеет азербайджанские корни.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана.

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