Еще 49 семей вернулись в Агдамский район

Село Кенгерли Агдамского района принимает очередную группу бывших вынужденных переселенцев. В родной край возвращаются 49 семей из 232 человек.

Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кенгерли Агдамского района.

Сегодня в родные края возвращаются 49 семей (232 человека). После этого число жителей, вернувшихся в село Кенгерли, достигнет 487 человек (109 семей).

Напомним, что сейчас население Карабаха и Восточного Зангезура выросло до более 40 тыс человек, их число с каждым днем увеличивается. Кроме бывших вынужденных переселенцев, там проживают лица, работающие над проектами по возрождению региона и его разминированию.