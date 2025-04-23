Вестник Кавказа

ЕС утвердит новый пакет санкций против России

ЕС утвердит новый пакет санкций против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейские власти намерены принять новые санкционные меры против РФ в рамках заседания 20 мая. Также Брюссель обсудит военную поддержку Киева.

Сегодня в Брюсселе состоится встреча глав МИД и минобороны Евросоюза, в рамках которой планируется утвердить 17-й пакет санкций против РФ. Также европейские власти намерены обсудить вопросы военной поддержки Украины. 

Отметим, что послы стран ЕС на прошлой неделе согласовали 17-й пакет антироссийских санкций. 

Ранее постпреды Евросоюза одобрили создание фонда милитаризации на 150 млрд евро. Это предложение также планируется утвердить в рамках заседания глав МИД 20 мая.

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