ЕС утвердит новый пакет санкций против России

Европейские власти намерены принять новые санкционные меры против РФ в рамках заседания 20 мая. Также Брюссель обсудит военную поддержку Киева.

Сегодня в Брюсселе состоится встреча глав МИД и минобороны Евросоюза, в рамках которой планируется утвердить 17-й пакет санкций против РФ. Также европейские власти намерены обсудить вопросы военной поддержки Украины.

Отметим, что послы стран ЕС на прошлой неделе согласовали 17-й пакет антироссийских санкций.

Ранее постпреды Евросоюза одобрили создание фонда милитаризации на 150 млрд евро. Это предложение также планируется утвердить в рамках заседания глав МИД 20 мая.