ЕС разрабатывает новый пакет антироссийских санкций – СМИ

В Брюсселе начали работу по составлению очередного пакета антироссийских санкций, пишут в СМИ. Решение может быть принято после Нового года.

Евросоюз приступил к разработке 20 пакета антироссийских санкций, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что решение об очередных санкциях будет принято уже в 2026 году, не раньше новогодних праздников.

Судя по материалам издания, пока что принятие такого решения для Брюсселя "не приоритет".

Пока обсуждение ведется на неофициальном уровне, и не дошло до уровня постпредов стран ЕС, сообщили Politico.