ЕС призвал Ереван присоединиться к санкциям против Москвы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кая Каллас призвала Армению ввести санкции против РФ, отметив важность совпадения внешней политики ЕС с позицией стран-партнеров Брюсселя.

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала власти Армении примкнуть к антироссийскому лагерю и принять рестрикции против Москвы. Заявление прозвучало после проведения заседания Совета сотрудничества ЕС — Армения. 

"Мировой порядок меняется, совпадение стратегических позиций с общей внешней политикой ЕС очень важно для партнеров ЕС, включая Армению, ее уровень согласованности сейчас составляет 37%"

– Кая Каллас 

Каллас подчеркнула, что рестрикции против РФ являются тяжелым бременем для европейских экономик. 

Напомним, что Брюссель в настоящее время прорабатывает 20-й пакет санкций против России.

