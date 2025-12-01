ЕС призвал Ереван присоединиться к санкциям против Москвы

Кая Каллас призвала Армению ввести санкции против РФ, отметив важность совпадения внешней политики ЕС с позицией стран-партнеров Брюсселя.
Глава евродипломатии Кая Каллас призвала власти Армении примкнуть к антироссийскому лагерю и принять рестрикции против Москвы. Заявление прозвучало после проведения заседания Совета сотрудничества ЕС — Армения.
"Мировой порядок меняется, совпадение стратегических позиций с общей внешней политикой ЕС очень важно для партнеров ЕС, включая Армению, ее уровень согласованности сейчас составляет 37%"
– Кая Каллас
Каллас подчеркнула, что рестрикции против РФ являются тяжелым бременем для европейских экономик.
Напомним, что Брюссель в настоящее время прорабатывает 20-й пакет санкций против России.