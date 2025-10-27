ЕС попросил Грузию не допускать реэкспорта запрещенных товаров в Россию

Брюссель обратился к Тбилиси с просьбой исключить возможность реэкспорта в Россию товаров, список которых также был направлен грузинским властям.

Европейский Союз напомнил Грузии о необходимости не допускать поставок в Россию из третьих стран запрещенных для экспорта в РФ товаров.

Соответствующее письмо было направлено Тбилиси, под ним стоит подпись спецпредставителя по санкциям Дэвида О'Салливана. Огласке документ предал МИД Грузии.

В нем говорится, что ранее властям Грузии был передан перечень товаров, в который входят в общей сложности 50 кодов ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). Все они, отметил О'Салливан, запрещены ко ввозу в Россию, так как оцениваются как товары и технологии двойного назначения.

Теперь же ЕК подготовила еще один перечень критически важных товаров. Он составлен по следующему принципу: в него вошли товары, на которые сейчас ограничения не распространяются и которые, тем не менее, могли бы помочь развивать российскую экономику, в частности, ее ключевые секторы, отметил спецпредставитель.

Он привел в качестве примера трубы или стальные конструкции, которые используются в российской горнодобывающей промышленности.

"Я убедительно прошу вас запретить любой реэкспорт в Россию товаров, происходящих из ЕС и соответствующих кодам ТН ВЭД, указанным в списке"

– О'Салливан

Еврочиновник признал, что Грузию в данный момент нельзя назвать крупным реэкспортером таких товаров, но риск, что страна станет альтернативным маршрутом для их незаконного ввоза в Россию, все же остается.