ЕС планирует ввести санкции против РФ вместе с США

Во Франции заявили, что Евросоюз намерен ввести "самые жесткие" антироссийские санкции в ближайшее время. Он планирует их реализовать в координации с Вашингтоном.

В ближайшее время Европейский Союз намерен принять "самые жесткие санкции" в отношении России, заявил глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро.

Он подчеркнул, они будут введены совместно с США.

"В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом США в начале июля"

- Жан-Ноэль Барро

Таким образом Европа хочет склонить Россию к переговорам с Украиной, добавил глава МИД Франции.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оказывать давление на Москву бесполезно, так как подтолкнуть ее за стол переговоров можно только логикой и аргументами.