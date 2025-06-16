ЕС продолжает работу над 18-м пакетом санкций против РФ

Новые антироссийские санкции могут быть приняты Европой вскоре, заявил Мерц. При этом проблемой остаются поставки российского газа в Словакию и отказ страны голосовать за новые санкции.

Обсуждения очередного пакета санкций Евросоюза против России находятся на заключительной стадии с правительством Словакии, рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц, в интервью телеканалу ARD.

Словакия отказывается поддерживать 18-й пакет, его меры могут привести к тому, что "Газпром" за расторжение контракта может подать иск к республике на 20 млрд евро.

"Я вчера поговорил с премьер-министром Словакии. У него объективная проблема. Вся промышленность в Словакии, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России"

– Фридрих Мерц

Для того, чтобы 18-й санкционный пакет вступил в силу, необходим компромисс по данному вопросу, отметил канцлер.