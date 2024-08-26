Вестник Кавказа

ЕС и Израиль согласовали улучшение гуманитарной ситуации в Газе

ЕС и Израиль согласовали улучшение гуманитарной ситуации в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евродипломаты согласовали с властями Израиля комплекс мер, которые призваны улучшить положение мирных жителей сектора Газа.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз и Израиль договорились о согласовании мер по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. 

"Эти меры уже реализуются или будут реализованы в ближайшие дни. Есть общее понимание того, что масштабная помощь должна доставляться непосредственно населению и что будут приниматься дальнейшие меры для предотвращения перенаправления помощи в руки ХАМАС"

– Кая Каллас 

Сообщается, что Брюссель и Тель-Авив договорились об увеличении числа грузовиков, которые будут доставлять в Газу продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. 

Также Израиль откроет дополнительные КПП на севере и юге палестинского анклава. 

Подтверждены договоренности о запуске маршрутов поставок гумпомощи через Египет и Иорданию, а также о распределении продуктов питания через пекарни и общественные кухни на территории анклава. 

 Достигнуты договоренности о поставках топлива для гуманитарных организаций, а также о поддержке функционирования опреснительной установки.

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