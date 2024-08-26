ЕС и Израиль согласовали улучшение гуманитарной ситуации в Газе

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз и Израиль договорились о согласовании мер по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.
"Эти меры уже реализуются или будут реализованы в ближайшие дни. Есть общее понимание того, что масштабная помощь должна доставляться непосредственно населению и что будут приниматься дальнейшие меры для предотвращения перенаправления помощи в руки ХАМАС"
– Кая Каллас
Сообщается, что Брюссель и Тель-Авив договорились об увеличении числа грузовиков, которые будут доставлять в Газу продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.
Также Израиль откроет дополнительные КПП на севере и юге палестинского анклава.
Подтверждены договоренности о запуске маршрутов поставок гумпомощи через Египет и Иорданию, а также о распределении продуктов питания через пекарни и общественные кухни на территории анклава.
Достигнуты договоренности о поставках топлива для гуманитарных организаций, а также о поддержке функционирования опреснительной установки.