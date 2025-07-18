Вестник Кавказа

ЕС готовит ответные меры против импорта из США – СМИ

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Bloomberg: ЕС предпримет ответные тарифные шаги, если не будет достигнуто торговое соглашение с США.

Евросоюз планирует ввести пошлины в 30% на американский импорт, если стороны не достигнут соглашения до 1 августа и президент США оставит в силе намерение обложить европейский импорт повышенными тарифами в 30%, передает Bloomberg. 

Отмечается, что под новую тарификацию подпадают товары из США на сумму около 100 млрд евро. В фокусе внимания властей ЕС окажутся пассажирские лайнеры Boeing, американские автомобили, а также алкогольные напитки. 

Напомним, что переговоры о пошлинах между Брюсселем и Вашингтоном запланированы на 23 июля. 

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует давать отсрочек для достижения соглашения после 1 августа, однако страны смогут договориться позднее, хотя повышенные пошлины уже будут действовать.

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