ЕС проведет переговоры по пошлинам с США 23 июля

Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Брюссель проведут переговоры по торговым пошлинам 23 июля.
Лидер США Дональд Трамп сообщил, что ЕС проведет переговоры по торговым тарифам с Вашингтоном 23 июля, информирует Reuters.
"Завтра к нам присоединится Европа, а на следующий день к нам присоединятся еще несколько стран"
– Дональд Трамп
Напомним, что американский лидер поставил крайним сроком заключения сделок с США по тарифам 1 августа. Пошлины для Евросоюза после этой даты должны составить 30%. Брюссель также пообещал ответные меры против США, если стороны не придут к соглашению.