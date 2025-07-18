Вестник Кавказа

ЕС проведет переговоры по пошлинам с США 23 июля

ЕС проведет переговоры по пошлинам с США 23 июля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Брюссель проведут переговоры по торговым пошлинам 23 июля.

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что ЕС проведет переговоры по торговым тарифам с Вашингтоном 23 июля, информирует Reuters.

"Завтра к нам присоединится Европа, а на следующий день к нам присоединятся еще несколько стран"

– Дональд Трамп 

Напомним, что американский лидер поставил крайним сроком заключения сделок с США по тарифам 1 августа. Пошлины для Евросоюза после этой даты должны составить 30%. Брюссель также пообещал ответные меры против США, если стороны не придут к соглашению.

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