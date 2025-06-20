Ереван и Анкара обсудят торговлю и транзит грузов

Давид Худатян прибудет в Анкару для переговоров по вопросам грузооборота и транзита.

В Анкару прибудет глава Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, передают армянские СМИ.

Сообщается, что глава армянского ведомства обсудит вопросы, связанные с товарооборотом, перевозками и транзитом грузов.

Как отмечают источники армянских СМИ в правительстве Пашиняна, на Худатяна также возложена миссия налаживания отношений между Ереваном и Анкарой.

Напомним, что в Стамбуле прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией, а также ситуацию в регионе.