Армения оценила встречу Пашиняна и Эрдогана в Стамбуле

В Ереване позитивно оценили прошедшую 20 июня встречу премьера Армении Пашиняна и президента Турции Эрдогана. В ведомстве также выразили надежду на реализацию достигнутых на ней договоренностей.

В целом Ереван положительно оценивает переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил заместитель главы МИД РА Ваан Костанян.

"Мы надеемся, что достигнутые между Арменией и Турцией договоренности будут реализованы, и мы всегда выражаем свою позицию по этому поводу, как в ходе закрытых встреч, так и публично"

- Ваан Костанян

Напомним, что встреча Пашиняна и Эрдогана прошла 20 июня в Стамбуле. Они обсудили нормализацию отношений Армении и Турции, а также ситуацию на Южном Кавказе.

Никол Пашинян пригласил президента Турции в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в 2026 году.