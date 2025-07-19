Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о готовности снова принять переговоры Москвы и Киева

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган заявил о готовности Анкары к новой фазе переговоров по Украине, которые положат конец конфликту.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять переговоры глав государств по украинскому кризису. По мнению Эрдогана, конфликт должен завершиться "в недалеком будущем" в Стамбуле. 

"Мы считаем, что эта война уже должна завершиться. Мы всегда готовы к проведению у себя встречи на уровне лидеров. Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что Стамбул 23 июля принял переговоры представителей РФ и Украины. Переговоры продолжались около 40 минут.

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