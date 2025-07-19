Турция выразила соболезнования России в связи с авиакатастрофой в Амурской области

В Турции глубоко опечалены сегодняшней авиакатастрофой в Амурской области. Ее жертвами стали почти полсотни человек.
МИД Турции выразил соболезнования России родственникам граждан, ставших жертвами авиакатастрофы в Амурской области.
В сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, сказано, что Анкара глубоко опечалена крушением самолета, что привело к многочисленным жертвам.
"Глубоко опечалены в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области РФ. Выражаем соболезнования семьям погибших и гражданам РФ"
– МИД Турции
Напомним, крушение самолета Ан-24 произошло 24 июля в нескольких километрах от города Тында. Оно пропало с радаров при заходе на второй круг для посадки, а впоследствии было найдено в труднодоступной лесистой местности. Согласно последним данным, в авиакатастрофе погибли 49 человек.