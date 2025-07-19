Вестник Кавказа

Турция выразила соболезнования России в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Турция выразила соболезнования России в связи с авиакатастрофой в Амурской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции глубоко опечалены сегодняшней авиакатастрофой в Амурской области. Ее жертвами стали почти полсотни человек.

МИД Турции выразил соболезнования России родственникам граждан, ставших жертвами авиакатастрофы в Амурской области.

В сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, сказано, что Анкара глубоко опечалена крушением самолета, что привело к многочисленным жертвам.

"Глубоко опечалены в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области РФ. Выражаем соболезнования семьям погибших и гражданам РФ"

– МИД Турции

Напомним, крушение самолета Ан-24 произошло 24 июля в нескольких километрах от города Тында. Оно пропало с радаров при заходе на второй круг для посадки, а впоследствии было найдено в труднодоступной лесистой местности. Согласно последним данным, в авиакатастрофе погибли 49 человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1250 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.