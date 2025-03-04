Крушение Ан-24 в Приамурье: катастрофа унесла 49 жизней

Пассажирский самолет Ан-24 разбился в Амурской области. В регионе объявлен траур. Владимир Путин и лидеры других стран выразили соболезнования в связи с трагедией.

В четверг в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании "Ангара", все находившие на борту погибли.

Воздушное судно Ан-24 следовало из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. Крушение произошло на подлете к пункту назначения, обломки самолета найдены в нескольким километрах от аэропорта Тында. Ан-24 при заходе на посадку пропал с радаров.

Выживших в катастрофе нет, следует из предварительных данных МЧС РФ. На борту находились 49 человек - 43 пассажира и шесть членов экипажа.

В Приамурье в связи с крушением самолета объявлен трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

"Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе"

– Владимир Путин

Соболезнования принес президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также МИД Азербайджана. В телеграмме азербайджанского лидера сообщается, что он глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области.

"В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших"

– Ильхам Алиев

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину, он сообщил, что шокирован известием о крушении и большом количестве жертв. Си Цзиньпин выразил "от имени китайского правительства и народа" глубокие соболезнования и передал слова сочувствия семьям погибших.

Также соболезнования в связи с трагедией выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, МИД Турции и другие.

Коллектив российского федерального информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" также выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Амурской области.