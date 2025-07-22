Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев передал соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с падением пассажирского самолета в Амурской области.
В телеграмме, опубликованной государственным информагентством АзерТАдж, сказано, что азербайджанский лидер глубоко опечален сведениями о многочисленных жертвах.
"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших"
– президент Азербайджана
Напомним, 24 июля в Амурской области рухнул пассажирский самолет Ан-24. Трагедия случилась в нескольких километрах от города Тында. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс Хабаровск – Благовещенск – Тында. Оно пропало с радаров при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. В скором времени лайнер был найден в труднодоступной лесистой местности. По данным местных властей, на борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира, включая детей. Согласно предварительной информации, все они погибли.