Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением Ан-24

В четверг в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет, в результате чего погибли почти полсотни человек. Свои соболезнования по этому поводу президенту РФ Владимиру Путину выразил его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев передал соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с падением пассажирского самолета в Амурской области.

В телеграмме, опубликованной государственным информагентством АзерТАдж, сказано, что азербайджанский лидер глубоко опечален сведениями о многочисленных жертвах.

"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших"

– президент Азербайджана

Напомним, 24 июля в Амурской области рухнул пассажирский самолет Ан-24. Трагедия случилась в нескольких километрах от города Тында. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс Хабаровск – Благовещенск – Тында. Оно пропало с радаров при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. В скором времени лайнер был найден в труднодоступной лесистой местности. По данным местных властей, на борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира, включая детей. Согласно предварительной информации, все они погибли.