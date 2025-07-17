Разные взгляды не должны мешать связям Москвы и Баку – Кремль

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российской стороне известна позиция азербайджанского руководства по конфликту на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в данном вопросе Москва и Баку расходятся во мнениях. Песков уточнил, что Россия с самого начала не соглашалась с позицией Азербайджана.
Он также подчеркнул, что азербайджанский президент Ильхам Алиев с самого начала конфликта занял данную позицию.
При этом представитель Кремля выразил надежду, что разногласия России и Азербайджана по украинскому вопросу не будут препятствием в двусторонних отношениях государств.
Кроме того, Песков добавил, что разные взгляды не должны мешать Москве и Баку завершить краткий период охлаждения в связях двух стран.