Эрдоган: важно сохранить территориальную целостность Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает очень важным сохранение территориальной целостности Сирии, об этом он заявил на переговорах с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, которые прошли сегодня в Стамбуле.
Встреча состоялась в рабочем офисе главы турецкого государства Долмабахче, расположенном на берегу Босфора. Стоит отметить, что визит временного сирийского главы был необъявленным.
"Президент Эрдоган заявил на переговорах, что важно защищать территориальную целостность Сирии и управлять страной и армией из единого центра"
– пресс-служба главы государства
Турецкий лидер также сделал заявление о готовности противостоять Израилю на территории Сирии.
Кроме того, президент Эрдоган пообещал, что турецко-сирийские отношения будут продолжать развиваться во всех сферах – сотрудничество будет вестись в том числе в энергетике, обороне и транспорте.
Глава турецкого государства также выразил удовлетворение тем, что первый визит аш-Шараа после отмены американских санкций в отношении Дамаска состоялся в Турцию.
Напомним, десять дней назад американский президент Дональд Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде – главы Сирии и Америки встретились впервые за четверть века. Трамп заявил, что США начнут отменять санкции против Сирии, которые устанавливались в течение десятилетий.