Эрдоган: важно сохранить территориальную целостность Сирии

Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена, заявил президент Турции на встрече с временным главой Сирии. По его словам, управление страной должно вестись из единого центра.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает очень важным сохранение территориальной целостности Сирии, об этом он заявил на переговорах с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, которые прошли сегодня в Стамбуле.

Встреча состоялась в рабочем офисе главы турецкого государства Долмабахче, расположенном на берегу Босфора. Стоит отметить, что визит временного сирийского главы был необъявленным.

"Президент Эрдоган заявил на переговорах, что важно защищать территориальную целостность Сирии и управлять страной и армией из единого центра"

– пресс-служба главы государства

Турецкий лидер также сделал заявление о готовности противостоять Израилю на территории Сирии.

Кроме того, президент Эрдоган пообещал, что турецко-сирийские отношения будут продолжать развиваться во всех сферах – сотрудничество будет вестись в том числе в энергетике, обороне и транспорте.

Глава турецкого государства также выразил удовлетворение тем, что первый визит аш-Шараа после отмены американских санкций в отношении Дамаска состоялся в Турцию.

Напомним, десять дней назад американский президент Дональд Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде – главы Сирии и Америки встретились впервые за четверть века. Трамп заявил, что США начнут отменять санкции против Сирии, которые устанавливались в течение десятилетий.