Сирия приветствует решение США о снятии санкций

В МИД Сирии назвали позитивным шагом решение США снять часть санкций против Дамаска. Сирийские власти открыты дальнейшего для сотрудничества.

Дамаск приветствует решение администрации США снять часть санкций против Сирии, говорится в заявлении МИД Арабской Республики.

"Мы приветствуем решение правительства США снять санкции, которые действовали против Сирии и ее народа на протяжении многих лет. Отмена санкций – это позитивный шаг в правильном направлении для облегчения гуманитарных и экономических страданий в стране"

- МИД Сирии

Власти Сирии открыты для сотрудничества на основе уважения и невмешательства во внутренние дела страны, передали в ведомстве. Отмечается, что диалог – это лучший способ построения сбалансированных отношений.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене на 180 дней пакета санкций в отношении Сирии, введенных еще в 2019 году.

Напомним, что 14 мая глава Белого дома Дональд Трамп встретился с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии. Они обсудили нормализацию отношений и санкции.