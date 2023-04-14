Опубликовано: 8:09, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В регионах Турции наиболее пострадавших от землетрясения развернулись многочисленные стройки объектов недвижимости различного назначений. По словам президента страны, все последствия разрушительной стихии будут ликвидированы в кратчайшие сроки.

Руководство Турции делает все для скорейшей ликвидации последствий февральских землетрясений, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в ходе церемонии сдачи в эксплуатацию более 1,5 тыс объектов в провинции Малатья.

Далее он заявил, что в провинции в общей сложности было построено 1442 жилых объектов, а также 250 сельских домов и 47 магазинов, 464 километров современных автомобильных дорог. Планируется, что всего в Малатье будет построено 70 тыс квартир и 25.300 сельских домов.

«Мы сегодня заложили 6700 фундаментов. Строительство началось и завершится в самые короткие сроки»

– сказал президент Турции.

Турецкий лидер заверил, что все постройки будут малоэтажными, а их внешний облик – соответствовать традиционной архитектуре.