Юго-восток Турции потрясло землетрясение

Юго-восток Турции в четверг потрясло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Адыяман около часа назад.
Сейсмологи зарегистрировали на юго-востоке Турции очередное землетрясение, пишут местные СМИ.
Подземные толчки случились сегодня в провинции Адыяман примерно в 16:30 по местному времени. Их магнитуда составила 4,3.
Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии
В начале февраля Турцию потрясли два сильнейших землетрясения, которые ощущались также в соседних государствах, включая Сирию.
Подземные толчки силой 7,7 и 7,6 балла унесли жизни более 50 тыс человек в Турции. В Сирии погибли 8,5 тыс местных жителей.