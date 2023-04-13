Юго-восток Турции потрясло землетрясение

Опубликовано: 17:33, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юго-восток Турции в четверг потрясло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Адыяман около часа назад.

Сейсмологи зарегистрировали на юго-востоке Турции очередное землетрясение, пишут местные СМИ.

Подземные толчки случились сегодня в провинции Адыяман примерно в 16:30 по местному времени. Их магнитуда составила 4,3.



Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии

В начале февраля Турцию потрясли два сильнейших землетрясения, которые ощущались также в соседних государствах, включая Сирию.

Подземные толчки силой 7,7 и 7,6 балла унесли жизни более 50 тыс человек в Турции. В Сирии погибли 8,5 тыс местных жителей.