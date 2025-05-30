Вестник Кавказа

Эрдоган: Трамп предложил встречу с Путиным в Стамбуле

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Дональд Трамп приедет в Турцию, если там будет Владимир Путин. Он выразил надежду на скорейшую встречу президентов.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, при каком условии американский лидер Дональд Трамп приедет в Турцию на переговоры по конфликту на Украине.

Глава государства заявил, что Трамп выразил готовность приехать в Турцию случае прибытия руководителя российского государства Владимира Путина.

Эрдоган сообщил, что конечная цель заключается в проведении переговоров на уровне глав стран и достижении мира. Он выразил надежду на скорую встречу президентов.

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