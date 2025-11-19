Эрдоган отправится в ЮАР на саммит G20

Глава Турции Эрдоган принял решение отправиться в ЮАР на саммит G20. Ранее от участия в съезде двадцатки отказался Дональд Трамп.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит ЮАР, где в конце ноября состоится саммит G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Бурханеттин Дуран.
"Наш президент выступит на Саммите, который пройдет под главной темой "Солидарность, равенство, устойчивое развитие"
– Бурханеттин Дуран
Эрдоган намерен провести переговоры с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, лидерами других стран двадцатки, а также представителями международных организаций.
Отметим, что саммит двадцатки пройдет без участия лидера США Дональда Трампа, который принципиально отказался отправиться в ЮАР из-за расхождения во взглядах с властями страны на ситуацию с белым населением. Также на G20 не будет лидера КНР Си Цзиньпина.