Эрдоган хочет разобраться с террором раз и навсегда

Реджеп Тайип Эрдоган намерен полностью решить проблему террора в Турции и регионе. Он заявил, что решимость Турции укрепилась после последних выборов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на ифтаре с представителями правоохранительных органов в Анкаре, заявил, что Турция намерена избавиться от терроризма как у себя, так и в регионе.

Он отметил, что решимость Турции укрепилась в результате прошедших выборов. Президент подчеркнул, что все террористические группировки являются врагами нации.

Ранее Эрдоган рассказывал о планах Турции контролировать всю границу с Ираком и завершить антитеррористические операции в Сирии. Он заявлял, что Анкара не допустит появления террористов у своих границ.