Эрдоган: двери Турции закрыты для террористов

Турция 40 лет расплачивалась за терроризм, сообщил президент республики. Он добавил, что больше терпеть это она не намерена.

Двери Турции закрыты для террористов и тех. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Конечно, мы готовы говорить обо всем со всеми, но наша дверь закрыта как для террористов, так и для тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций"

– глава турецкого государства

Он подчеркнул, что республика 40 лет расплачивалась за терроризм, и не собирается делать это еще такое же количество времени.

Эрдоган добавил, что после пережитых страданий Турция приступила к устранению террористической угрозы.

"Теперь настало время избавить нашу страну от этого бремени не только в плане безопасности, но и во всех других измерениях"

– президент Турции