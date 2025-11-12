Энергообъекты реконструировали на 560 млн рублей на Ставрополье

"Россети Северный Кавказ" провели реконструкцию энергетической инфраструктуры Ставрополья за 560 млн рублей за 9 месяцев текущего года.
За 9 месяцев 2025 года ПАО "Россети Северный Кавказ" направило свыше 560 млн рублей на ремонт ставропольских энергообъектов, сообщили в пресс-службе компании.
Эта сумма превысила ожидаемый план в 187 млн рублей практически в 3 раза.
За этот период было реализованы строительство и реконструкция свыше 50 км линий электропередачи, была увеличена мощность подстанций. Одними из самых масштабных работ стали работы на подстанции 110 кВ "Аэропорт" в Минераловодском округе края, на которые было направлено около 270 млн рублей.