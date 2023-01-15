Эмиратский лоукостер нарастил частоту рейсов в Грузию

В августе рейсов из Абу-Даби в Тбилиси стало почти в три раза больше. Компания Air Arabia Abu Dhabi планирует увеличить количество рейсов в будущем.

Эмиратский лоукостер Air Arabia Abu Dhabi в августе наращивает частоту рейсов в Грузию, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что в текущем месяце количество рейсов из Абу-Даби в Тбилиси увеличено почти в три раза – с трех до восьми.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что по четвергам самолеты авиаперевозчика из ОАЭ будут летать два раза в день

Стоит добавить, что в будущем Air Arabia Abu Dhabi планирует увеличить частоту рейсов в столицу Грузии до 10 раз в неделю.

Новое расписание авиакомпании начало действовать с 7 августа.