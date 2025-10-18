Экстренно севший в Пулково самолет AZAL приземлился в Баку

Борт Azerbaijan Airlines, совершивший вынужденную посадку в аэропорту Пулково сегодня утром, приземлился в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиалайнер Azerbaijan Airlines, вынужденно вернувшийся в аэропорт Пулково, приземлился в Баку. По данным пресс-службы авиакомпании, в 14:24 по местному времени (13:24 мск) на табло Международного аэропорта имени Гейдара Алиева появилось сообщение о благополучном прибытии рейса J2-020 (Санкт-Петербург–Баку).

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября вылетевший в 00:30 (мск) из Санкт-Петербурга самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Пулково из-за технической неисправности. По информации экипажа,у самолета возникли проблемы с шасси. Попытки пилотов убрать стойку шасси после взлета оставались безуспешными. После трех часов полета в зоне ожидания борт приземлился.

Никто из пассажиров и членов экипажа при аварийной посадке в Пулково не пострадал.

