Рейс AZAL благополучно совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге

В аэропорт Пулково вернулся рейс, ранее вылетевший в Баку. Несколько часов лайнер вырабатывал топливо над Санкт-Петербургом, после чего совершил аварийную посадку.

Самолет компании AZAL минувшей ночью вылетел из Санкт-Петербурга в Баку, однако вскоре была выявлена неисправность, сообщают экстренные службы.

Международный рейс J2 020 вылетел в 00:30, вскоре экипаж сообщил, что у самолета не убралась стойка шасси. Было принято решение о возвращении в петербургский аэропорт после выработки топлива – процесс занял несколько часов. Аварийная посадка была выполнена в 03:43. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту лайнера Airbus А320 находились 162 человека, из них 155 – пассажиры. При аварийном приземлении никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.