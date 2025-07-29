Новый авиарейс AZAL свяжет Баку и иранский Тебриз

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в сентябре начинает полеты в иранский Тебриз – первый авиарейс по новому авиамаршруту состоится 3 сентября.

В скором времени столицу Азербайджана город Баку и административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан город Тебриз соединит прямой авиарейс крупнейшей азербайджанской авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (Azerbaijan Airlines, AZAL) , сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Прямые авиарейсы стартуют 3 сентября, полеты по маршруту Баку–Тебриз–Баку будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям, передает Trend.

Тебриз известен своим богатым историко-культурным наследием, архитектурными памятниками и музеями. Открытие данного направления создает дополнительные возможности для путешествий между Азербайджаном и Ираном.

Также с 1 сентября AZAL восстанавливает полеты в столицу Ирана – Тегеран, самолет компании будет летать с 1 сентября по маршруту Баку–Тегеран–Баку четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Авиабилеты на оба рейса уже появились в продаже на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.