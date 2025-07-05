Как новый авиамост между Тебризом и Баку изменит региональные связи?

Михаил Богданов

27 июля самолет ATR-72 авиакомпании Iran Air с бортовым номером EP-7820 вылетел из Международного аэропорта имени Шахида Мадани в Баку. Этот рутинный с технической точки зрения рейс стал историческим событием: впервые за последние десятилетия установлено прямое авиасообщение между столицей Азербайджана и крупнейшим городом Иранского Азербайджана.

Что это за рейс?

Прямой рейс расширит воздушное сообщение между Ираном и Азербайджаном.

Время в полете составит менее 1 часа. Похоже, утомительные пересадки через Тегеран остаются в прошлом.

Полеты выполняются по понедельникам и четвергам. Вылет из Тебриза в 09:40 (местное время), обратный рейс из Баку – в 19:50.

Билет в один конец – 115 манатов (67$), туда-обратно – 215 манатов.

Что касается техники, то на линии задействованы турбовинтовые ATR-72 – оптимальный выбор для короткой дистанции (всего 573 км).

Зачем нужен новый рейс?

Укрепление связей. Рейс укрепит двусторонние отношения, облегчит семейные и деловые контакты.

Рейс укрепит двусторонние отношения, облегчит семейные и деловые контакты. Экономический импульс. Открываются возможности для развития торговли и туризма между провинцией Восточный Азербайджан (Иран) и Азербайджанской Республикой. Ожидается рост деловых обменов, туристического потока и создание новых рабочих мест в авиасекторе.

Открываются возможности для развития торговли и туризма между провинцией Восточный Азербайджан (Иран) и Азербайджанской Республикой. Ожидается рост деловых обменов, туристического потока и создание новых рабочих мест в авиасекторе. Культурный обмен. Упрощение поездок будет способствовать углублению культурных, научных и университетских связей между двумя регионами.

Упрощение поездок будет способствовать углублению культурных, научных и университетских связей между двумя регионами. Будущее аэропорта. Власти аэропорта Шахид Медани заявили о планах добавить в ближайшем будущем новые международные направления, стремясь превратить Тебриз в авиатранспортный узел (хаб) на северо-западе Ирана. Рассматривается возможность увеличения частоты рейсов в Баку и открытия маршрутов в другие города региона.

Мы также рассматриваем Тебриз как перспективное направление для наших региональных рейсов

- AZAL

Что известно об аэропорте Шахид Мадани в Тебризе?

Шахид Мадани – один из крупнейших и самых загруженных аэропортов Ирана, главные воздушные ворота северо-запада страны - расположен в 7 км к северо-востоку от центра Тебриза.

Аэропорт основан в 1950 году. Изначально он был оборудован одной грунтовой взлетно-посадочной полосой, но постоянно развивался, став важным авиатранспортным центром.

Аэропорту присвоен статус Open Sky (Открытое небо). Он стал одним из четырех таких аэропортов в Иране.

Работает круглосуточно.

Эксперты отмечают выгодное стратегическое положение аэропорта: обеспечивает воздушный коридор из Ирана в Европу и Центральную Азию.

Аэропорт осуществляет внутренние, международные и транзитные рейсы более чем в 20 стран.

Исторический контекст: общее небо

Новый маршрут – не просто строка в расписании аэропортов. Это первый шаг к восстановлению многовековых связей, разорванных политическими решениями. Отношения между регионами глубже политических границ. До 1828 года Тебриз и Баку входили в единое культурное пространство. Туркманчайский договор разделил азербайджанский народ. В начале XX века до 50% нефтяников Баку составляли выходцы из Иранского Азербайджана. Компания AZAL запустила рейс Баку-Тебриз в 1994 году, но в 2000-х сообщение прервалось из-за экономической нецелесообразности.

Будущее перелетов

По данным Восточно-Азербайджанской ТПП, упрощение логистики может увеличить товарооборот между странами на 25-30%. В обеих странах ожидают роста турпотоков: паломничество в Ардебиль (мавзолей шейха Сефи) и шопинг-туры в Тебриз для азербайджанцев.

Однако в регионе сохраняется политическая нестабильность, а также конкуренция со стороны наземного транспорта. Реалии сегодняшнего дня таковы, что поезд Тебриз - Джульфа - Нахчыван - Баку пока дешевле авиаперелета.

Успех рейса будет зависеть от способности Тегерана и Баку отделить экономическую логику от идеологического фона. Если это удастся, Тебриз - Баку может стать самой востребованной региональной авиалинией к 2030 году.

Следующий рейс в Баку вылетает из Тебриза 31 июля в 09:40. Билеты доступны на сайтах Iran Air и AZAL.