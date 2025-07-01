Иран отправил первый авиарейс из Тебриза в Стамбул

Авиавласти Ирана сегодня утром завершили восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Тебриза Шахид Мадани, поврежденной в ходе 12-дневной навязанной войны, сообщил Генеральный директор аэропортов провинции Восточный Азербайджан Рамин Азари.
"После открытия и восстановления взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Тебриза сегодня, после 23-дневного перерыва, авиарейс из Тебриза в Стамбул был выполнен иранской авиакомпанией Ata Airlines"
- Рамин Азари
Первый авиарейс был выполнен после инспекции и подтверждения со стороны инспекторов Организации гражданской авиации и Компании аэропортов и аэронавигации Ирана, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
Сейчас благодаря круглосуточной работе технических служб и персонала аэропорта Тебриза воздушная гавань полностью готова к отправке и приему внутренних и международных рейсов, добавил Азари.