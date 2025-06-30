Вестник Кавказа

Иран продлил ограничения на полеты над западными и центральными районами

Иран продлил ограничения на полеты над западными и центральными районами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран продлил до четверга запрет на полеты в ряде районов Ирана.

Иран продлил режим закрытого воздушного пространства в ряде районов страны. Полеты временно не выполняются на западе и в центральных районах Исламской Республики, поведал представитель Министерства дорог Ирана Маджид Ахаван. 

"В текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов"

– Маджид Ахаван 

Сообщается, что запрет на полеты пролонгирован до 14:00 3 июля. 

Ахаван подчеркнул, что на востоке страны разрешено выполнять полеты в рамках внутренних и международных рейсов. 

Напомним, впервые Тегеран закрыл воздушное пространство страны 13 июня, когда Израиль начала военную операцию "Восстающий лев".

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