Иран продлил ограничения на полеты над западными и центральными районами

Тегеран продлил до четверга запрет на полеты в ряде районов Ирана.
Иран продлил режим закрытого воздушного пространства в ряде районов страны. Полеты временно не выполняются на западе и в центральных районах Исламской Республики, поведал представитель Министерства дорог Ирана Маджид Ахаван.
"В текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов"
– Маджид Ахаван
Сообщается, что запрет на полеты пролонгирован до 14:00 3 июля.
Ахаван подчеркнул, что на востоке страны разрешено выполнять полеты в рамках внутренних и международных рейсов.
Напомним, впервые Тегеран закрыл воздушное пространство страны 13 июня, когда Израиль начала военную операцию "Восстающий лев".