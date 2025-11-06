Экспорт турецких лимонов в Россию возобновился с рекорда

В октябре Турция впервые с мая поставки в РФ лимоны. Экспорт стал максимальным с конца 2022 года и устремился к $15 млн. Октябрьские поставки в сто раз превысили майские.

Турция вернулась ко ввозу лимонов в Россию, в октябре 2025 года поставки оказались максимальными почти за три года, следует из данных статслужбы Турции.

Турецкие лимоны не поступали на российский рынок несколько месяцев: они возобновились в сентябре, после майского минимума – $136 тыс. В октябре экспорт оказался в сто раз больше и вышел на уровень $14,5 млн. Октябрьские поставки лимонов вышли на максимум за почти трехлетний срок – с декабря 2022 года.

За месяц Турция поставила в другие страны лимонов на $65,7 млн. В тройку основных покупателей турецких лимонов в октябре вошли помимо России Ирак – $22,7 млн, и Азербайджан – $1,04 млн, передает РИА Новости.