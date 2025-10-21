Абхазских мандаринов, лимонов и фейхоа стало больше в России

Объемы экспорта мандаринов, лимонов и фейхоа на российский рынок увеличила Абхазия.

Абхазия значительно нарастила количество поставок своих мандаринов, лимонов и фейхоа в Россию, проинформировали в статистическом отделе Государственного таможенного комитета.

Сообщается, что сезон цитрусовых в Абхазии длится с октября по март, чуть меньше продолжается сезон абхазской хурмы и фейхоа.

"С начала октября из Абхазии в Россию вывезли 2,7 тыс т мандаринов, что на 558 больше, чем в аналогичный период 2024 года, а лимонов - 136 т, или на 93 т больше, чем в 2024 году. В 2024 году в такой период было экспортировано 719 т фейхоа, в этом - 819 т"

– Государственный таможенный комитет

Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию весом до 5 кг осуществляется беспошлинно, в диапазоне от 5 до 25 кг – при наличии специального карантинного сертификата, а перевозка от 25 кг осуществляется только с обязательным декларированием и оплатой таможенных выплат.