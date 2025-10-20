Вестник Кавказа

Абхазия может занять нишу доступного семейного отдыха

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках развития туризма в Абхазии внимание нужно уделять тем направлениям, которые уже успешны, считают в "Алеане". Абхазии стоит делать упор на доступный семейный отдых.

Абхазии для привлечения туристов следует уделять больше внимания доступному семейному отдыху на море, такое мнение выразил глава направления "Абхазия" туроператора "Алеан" Сергей Косилов.

По словам эксперта, уникальный туризм может привлечь ограниченное количество гостей в Абхазию, а для развития отрасли внимание нужно сосредоточить на более массовом продукте – семейном отдыхе. 

"Если мы охватим лишь небольшой сегмент туристов, массовости не добьемся. Я бы пока все-таки делал ставку на те качества, которые в Абхазии начали развиваться в последние несколько лет. Появился недорогой, хороший семейный пляжный отдых"

– Сергей Косилов

Отдых на море для людей с детьми в Абхазии может быть более финансово привлекательным для российских туристов и составит конкуренцию Сочи, отметил он в эфире радио Sputnik.

