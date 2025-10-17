Вестник Кавказа

Названа главная проблема туризма Абхазии

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российская туркомпания отметила основную проблему абхазского туристического направления – малое количество туристов.

Сергей Косилов, глава абхазского направления российской туркомпании заявил о том, что основной проблемой туризма Абхазии является малое количество отдыхающих.

По его словам, значительное количество "койкомест для отдыха остаются невостребованными". Также он отметил, что нынешний курортный сезон был непростым, однако туроператоры справились с задачей его сохранить.

Кроме того, по словам эксперта, высказанным в интервью Спутник Абхазия, Сухуми необходимо повысить уровень привлечения туристов, так как в следующем году планируется открытие курортов Анапы Краснодарского края, ранее закрытых в курортный сезон 2025 года, что повлияет на отток потенциальных туристов из Абхазии.

