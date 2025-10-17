Новые туристические маршруты проложат в Абхазии

Сегодня в городах Абхазии проходит проект "Прошагай Абхазию". Его итогом станут новые туристические тематические маршруты по курортам.

Пешие туристические маршруты появятся в семи городах Абхазии в рамках проекта "Прошагай Абхазию", который проходит сегодня.

Участники пройдут по новым маршрутам в Гагре, Новом Афоне, Гудауте, Сухуме, Очамчыре, Ткуарчале и Гале. Маршруты имеют разную тематику, есть исторические, архитектурные, патриотические, спортивные прогулки. Каждый маршрут занимает около 1,5-2 часов. В рамках составления маршрутов участники будут делать фотографии и отмечать интересные объекты на онлайн-карте.

Данная инициатива призвана содействовать развитию туризма и городского пространства, а также развитию малого и среднего бизнеса в тех районах, где пройдут туристические маршруты.