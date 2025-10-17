Вестник Кавказа

Новые туристические маршруты проложат в Абхазии

Станция Гагрипш
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в городах Абхазии проходит проект "Прошагай Абхазию". Его итогом станут новые туристические тематические маршруты по курортам.

Пешие туристические маршруты появятся в семи городах Абхазии в рамках проекта "Прошагай Абхазию", который проходит сегодня.

Участники пройдут по новым маршрутам в Гагре, Новом Афоне, Гудауте, Сухуме, Очамчыре, Ткуарчале и Гале. Маршруты имеют разную тематику, есть исторические, архитектурные, патриотические, спортивные прогулки. Каждый маршрут занимает около 1,5-2 часов. В рамках составления маршрутов участники будут делать фотографии и отмечать интересные объекты на онлайн-карте.

Данная инициатива призвана содействовать развитию туризма и городского пространства, а также развитию малого и среднего бизнеса в тех районах, где пройдут туристические маршруты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
6735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.