Экспорт электроэнергии в Сирию нарастит Турция

Глава Минэнерго Турции анонсировал увеличение поставок электроэнергии в Сирию. Это планируется реализовать за счет увеличения пропускной способности уже существующей линии электропередачи.
Турция намерена в скором времени увеличить поставки электроэнергии в Сирию. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.
Он подчеркнул, что сейчас в САР экспортируется 281 мегаватт электроэнергии через 8 различных точек подключения.
"Мы стремимся увеличить этот объем до 360 МВт в ближайшие несколько месяцев. Наша конечная цель – экспортировать дополнительно 500 мегаватт электроэнергии в Сирию в течение следующих нескольких месяцев"
– руководитель министерства
Он подчеркнул, что это планируется сделать за счет увеличения пропускной способности линии электропередачи от Биреджика до Алеппо.