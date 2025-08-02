Вестник Кавказа

Экспорт электроэнергии в Сирию нарастит Турция

Экспорт электроэнергии в Сирию нарастит Турция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго Турции анонсировал увеличение поставок электроэнергии в Сирию. Это планируется реализовать за счет увеличения пропускной способности уже существующей линии электропередачи.

Турция намерена в скором времени увеличить поставки электроэнергии в Сирию. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.

Он подчеркнул, что сейчас в САР экспортируется 281 мегаватт электроэнергии через 8 различных точек подключения. 

"Мы стремимся увеличить этот объем до 360 МВт в ближайшие несколько месяцев. Наша конечная цель – экспортировать дополнительно 500 мегаватт электроэнергии в Сирию в течение следующих нескольких месяцев"

– руководитель министерства

Он подчеркнул, что это планируется сделать за счет увеличения пропускной способности линии электропередачи от Биреджика до Алеппо.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1160 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.