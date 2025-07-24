Меморандум о военном сотрудничестве оформили Анкара и Дамаск

Турция и Сирия подписали меморандум о взаимодействии в военной сфере. Церемония подписания документа состоялась в Анкаре.

Главы Минобороны Турции и Сирии Яшар Гюлер и Мурхаф Абу Каср заключили меморандум о военном сотрудничестве. Об этом сказано в сообщении, распространенном турецким оборонным ведомством.

Встреча министров состоялась в Анкаре, куда министр обороны САР прибыл вместе с главой МИД и руководителем разведки.

Согласно информации Минобороны Турции, в ходе переговоров двух министров обсуждались вопросы обороны и безопасности.

"После встречи, на которой обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, министр Яшар Гюлер и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Каср подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному обучению и консультированию"

– Минобороны Турции