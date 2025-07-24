Вестник Кавказа

Меморандум о военном сотрудничестве оформили Анкара и Дамаск

встреча Яшара Гюлера и Мурхафа Абу Касра
© Фото: сайт Минобороны Турции
Турция и Сирия подписали меморандум о взаимодействии в военной сфере. Церемония подписания документа состоялась в Анкаре.

Главы Минобороны Турции и Сирии Яшар Гюлер и Мурхаф Абу Каср заключили меморандум о военном сотрудничестве. Об этом сказано в сообщении, распространенном турецким оборонным ведомством.

Встреча министров состоялась в Анкаре, куда министр обороны САР прибыл вместе с главой МИД и руководителем разведки.

Согласно информации Минобороны Турции, в ходе переговоров двух министров обсуждались вопросы обороны и безопасности.

"После встречи, на которой обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, министр Яшар Гюлер и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Каср подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному обучению и консультированию"

– Минобороны Турции

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.