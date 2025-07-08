Экс-звезда "Баварии" и "Ювентуса" может перебраться в Азербайджан

ФК "Нефтчи" может усилиться Дугласом Костой, выступавшим в свое время за "Баварию" и "Ювентус". В последнее время он играл в чемпионате Австралии.

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" заинтересовался бразильским полузащитником австралийского "Сиднея" Дугласом Костой. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

По данным Azerisport.com, Коста имеет на руках несколько предложений и открыт для возвращения в Европу.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник провел за "Сидней" 25 матчей, отметившись в них 6 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

Напомним, ранее Коста выступал за мюнхенскую "Баварию" и туринский "Ювентус".