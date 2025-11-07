Экс-замглавы Минобрнауки будут судить за взятки в Дагестане

В течение последнего года Бывший замглавы Минобрнауки Дагестана находится под арестом. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

Суд в Махачкале займется рассмотрением уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобразования и науки Дагестана, который находится под арестом в течение последнего года. Об этом рассказали 10 ноября в региональной прокуратуре.

Экс-замминистра обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

"В 2012 году обвиняемый лично получил взятку в размере 400 тыс. рублей, а с 2013 по 2023 годы - (взятки на сумму – прим. ред.) 60 млн рублей от руководителя коммерческой организации за содействие в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных Минобрнауки Дагестана"

– пресс-служба ведомства

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Дело для рассмотрения передано в Советский районный суд.



Напомним, экс-замминистра арестовали в ноябре прошлого года.