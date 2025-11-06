Вестник Кавказа

В Дагестане назвали личности пилотов разбившегося Ка-226

Власти Дагестана опубликовали информацию о пилотах разбившегося сегодня в Карабудахкентском районе вертолета Ка-226.

Согласно данным пресс-службы главы региона, воздушным судном управлял летчик-испытатель Владимир Андреев, место второго члена экипажа занимал исполнительный директор Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Ахмат Ахматов. 

Согласно данным оперативных служб, пассажирами вертолета были сотрудники КЭМЗ.  

Как ранее отметили в региональном МЧС, вертолет упал на нежилое здание, что привело к возгоранию. Четыре человека погибли, один умер позднее в медицинском учреждении. Два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. 

Заведено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

