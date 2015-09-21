Экс-вратарь "Анжи" завершит карьеру в сборной

Вратарь Георгий Лория объявил о завершении карьеры за сборную Грузии. Футболист за свою карьеру играл в "Крыльях Советов" и "Анжи".

Грузинский голкипер Георгий Лория объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Свой последний матч в майке команды Грузии футболист проведет завтра, 5 июня.

Лория заявил, что носить футболку сборной Грузии было его детской мечтой. Он выразил благодарность за то, что выпала возможность представлять страну на международном уровне.

"Отдельное спасибо всем людям, которые были рядом со мной, моей семье, друзьям, тренерам… Я завершаю карьеру в сборной с чистым сердцем. Я останусь служить грузинскому футболу"

- Георгий Лория

Отмечается, что после ухода из национальной сборной вратарь продолжит клубную карьеру. В настоящее время 39-летний Лория защищает цвета кипрского клуба "Омония".

Лория дебютировал за Грузию в мае 2008 года. Всего за сборную он провел 78 матчей. Голкипер также известен по выступлениям за самарские "Крылья Советов" и махачкалинский "Анжи".

Прощальный матчи Лории состоится завтра, 5 июня. Грузинская сборная проведет на стадионе "Динамо Арена" товарищескую встречу против команды Фарерских островов".