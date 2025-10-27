Экс-мэру Стамбула грозит более 2,3 тыс лет тюрьмы

В Стамбуле завершено расследование по делу против бывшего главы города, оппозиционера Экрема Имамоглу. Его могут приговорить к 2352 годам тюремного заключения.

Огромный тюремный срок грозит бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу, расследование уголовного дела в отношении которого подошло к концу, подробности рассказал генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек.

По его словам, возглавляемое им ведомство составило обвинительное заключение и передало его в суд. Оппозиционер обвиняется в коррупции, нанесшей ущерб муниципалитету Стамбула.

Гюрлек отметил, что, по данным следствия, Имамоглу совершал преступление на протяжении десяти лет. Вместе с другими обвиняемыми он нанес муниципалитету ущерб на сумму $3,8 млрд.

Генпрокурор уточнил, что в заключение входят 3,9 тыс страниц. Число подозреваемых превышает четыре сотни. Из них 102 уже арестованы.

По данным газеты Hürriyet, обвинение считает Имамоглу основателем и лидером преступной организации. По совокупности преступлений его могут приговорить к сроку от 282 до 2 352 лет.