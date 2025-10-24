Вестник Кавказа

Суд в Турции арестовал Экрема Имамоглу

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий суд арестовал оппозиционного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в шпионаже.

Суд в Турции принял решение арестовать по делу о шпионаже оппозиционного экс-главу администрации Стамбула Экрема Имамоглу, передают турецкие СМИ. 

Согласно материалам дела, политик подозревается в шпионаже на выборах 2019 года, когда иностранные спецслужбы получили доступ к данным 4,7 млн избирателей. Вместе с мэром Турции суд арестовал еще двух человек, связанных с медиа. 

"Суд Чаглаян после 11 часов допросов постановил арестовать Имамоглу, основателя телеканала Tele 1 Мердана Янардага и журналиста Неджати Озкана по обвинению в шпионаже"

– Sözcü

Отметим, что на прошлой неделе суд оправдал Имамоглу по делу о нарушениях при проведении тендеров. Политику грозило 7 лет лишения свободы. 

Напомним, что процесс над Имамоглу начался весной этого года. Политику вменяют в вину целый ряд статей – от подделки диплома до коррупции. Турецкая оппозиция усматривает в деле политический мотив.

650 просмотров

