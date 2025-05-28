Вестник Кавказа

Экс-мэру Избербаша продлили арест до конца июля

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Экс-глава Избербаша Исаков проведет под арестом еще два месяца. Чиновник обвиняется в получении крупной взятки.

Бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову продлили арест до 30 июля, передает пресс-служба судов общей юрисдикции республики. 

Мера пресечения была назначена Советским районным судом Махачкалы. 

Отметим, что Исаков обвиняется в получении взятки на сумму почти 4 млн рублей. Согласно позиции следствия, в 2019 году глава города получил деньги от строительной компании за одобрение строительства многоквартирного дома.  

В октябре прошлого года чиновник был задержан, суд неоднократно продлевал арест по уголовному делу.

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