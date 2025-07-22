Экрем Имамоглу доставлен в больницу

Оппозиционный экс-мэр Стамбула Имамоглу был госпитализирован из-за болей в пояснице.

Оппозиционный экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который находится под арестом в тюрьме, был госпитализирован из-за жалоб на состояние здоровья, сообщают СМИ.

Сообщается, что Имамоглу обратился с жалобами на боли в пояснице. Ему оказали медицинскую помощь. После лечения политика доставили к месту заключения.

Отметим, что ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем мэр Антальи Мухиттин Бечек, который был арестован по делу о коррупции.

Напомним, что в середине июля Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцев лишения свободы за оскорбление прокурора. Также он является фигурантом уголовного дела о коррупции, судебное разбирательство по этому делу продолжается.