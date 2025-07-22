Вестник Кавказа

Экрем Имамоглу доставлен в больницу

Экрем Имамоглу доставлен в больницу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционный экс-мэр Стамбула Имамоглу был госпитализирован из-за болей в пояснице.

Оппозиционный экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который находится под арестом в тюрьме, был госпитализирован из-за жалоб на состояние здоровья, сообщают СМИ. 

  Сообщается, что Имамоглу обратился с жалобами на боли в пояснице. Ему оказали медицинскую помощь. После лечения политика доставили к месту заключения. 

Отметим, что ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем мэр Антальи Мухиттин Бечек, который был арестован по делу о коррупции. 

Напомним, что в середине июля Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцев лишения свободы за оскорбление прокурора. Также он является фигурантом уголовного дела о коррупции, судебное разбирательство по этому делу продолжается.

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